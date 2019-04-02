شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن»: غير منطقي أن تكون مدة عضو البرلمان أطول من مدة حكم الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إنه من غير المنطقي أن تكون مدة عضو مجلس النواب أطول من مدة حكم الدورة الواحدة لرئيس الجمهورية.

وأضاف هلال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، قائلا: «من غير المنطقي أن مدد حكم الرئيس في الدستور تكون نفس مدة عضو المجلس المحلي.. ومن غير المعقول أن مدة عضو مجلس النواب أطول من مدة انتخاب الرئيس»، متابعا: «مجلس النواب عمره 5 سنوات، وهو الذي يضع الخطط ويشارك في تنفيذها.. يبقى إزاي تكون مدته أطول من مدة الرئيس».

وأشار أمين تنظيم حزب مستقبل وطن إلى أن لجنة تعديل الدستور 2014، كانت تتجه في أثناء عملها لتحديد مدد الرئاسة بست سنوات، دون أن يعرف أحد من الرئيس المقبل، متابعًا: «تراجعوا عن ذلك بعد أن سيطر عليهم مشهد حكم الجماعة الإرهابية لمصر.. وقالوا مش عارفين مين اللي هيحكم».