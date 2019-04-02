شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستقرار أمان للاستثمار".. شعار رجال الأعمال لدعم التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الاستقرار أمان للاستثمار".. شعار رفعه رجال الأعمال لإعلان دعمهم للتعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان، ودعوا المستثمرين والعاملين بالمصانع إلى المشاركة الإيجابية فى مناقشة تلك التعديلات، والتصويت عليها، تحت شعار "المشاركة مسئولية أنزل..قول رأيك"، جاء ذلك خلال مؤتمر ضخم نظمته جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال ومسئولى الدولة.

وشارك بمؤتمر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، من مجلس النواب محمد زكى السويدى، أحمد سمير، علاء والى، ومن رجال الأعمال محمد خميس شعبان رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، علاء السقطى، صبحى نصر، محمود الشندويلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومن المسئولين بالدولة مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إسماعيل جابر رئيس هيئة الصادرات والواردات، شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.

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وقال رجال الأعمال أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصيغة الحالية للتعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان ليست نهائية، وسيتم الاستقرار على الصيغة النهائية بعد المناقشات داخل البرلمان، مضيفا كما لم يتم الاستقرار على موعد نهائى للاستفتاء، وما يترد عن عقدها نهاية إبريل ليس صحيح، إذ لم تنتهى مناقشات التعديلات مع المجتمع المدنى، ثم سيتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية ثم التصويت عليها بالجلسة العامة قبل طرحها للاستفتاء.



