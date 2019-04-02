شكرا لقرائتكم خبر عن غدا الحكومة تناقش مشروع قانون العلاوات وزيادة الأجور قبل الإحالة للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، غدا الأربعاء ،إجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات المختلفة ، وفى مقدمتها مشروع قانون العلاوات وزيادة الأجور تمهيدا لإقراره من المجلس، ثم إحالته إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء التطبيق اعتباراً من يوليو 2019 . Advertisements

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