شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة كاذبون وآكلون للسحت وليسوا عبادًا لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هناك علاقة بين الجماعات الكذابة وأكلهم للسحت وبين كذبهم المستمر، مضيفا أن عبدالله وعبدالرحيم وكل من حمل صفة عبد لا يمكن أن يكون كذابا وعباد الرحمن لا يقتلون الناس ولا يفسدون فى الأرض، مضيفا شعب كمصر يحب المساجد وآل بيت النبى لا يعلم بحق من قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.

وأضاف خلال احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين بمدينة القاهرة، أن أمر الإسراء لم ولن يكون أمرا بشريا بل لله وحده.

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وبعث الوزير بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة الذكرى العطرة.