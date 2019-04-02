شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية أصول الدين بالأزهر: الإسراء والمعراج ذكرى لوحدة الديانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أن ذكرى الإسراء والمعراج ذكرى لوحدة الأمة الإسلامية تسلم فيها النبى قيادة العالم والخلافة الربانية فى هذه الذكرى فى المسجد الأقصى.

وأضاف عبد الفتاح العوارى خلال احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين بمدينة القاهرة، أن ذكرى الإسراء والمعراج ذكرى لوحدة الشرائع والأديان، مشيرا إلى أن أرض مصر نالت تجلى الرحمن، مضيفا: أنه يجب علينا تحقيق السلام بين الناس جميعا.