شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث التعليم العالى": 2000 مشارك فى منتدى التعليم العالمى من 55 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى،منتدى التعليم العالمى الأول ، والذى سينطلق فى مصر خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجارى، سيضم 55 دولة ،و 2000 شخصية من بينهم 300 من كبار الشخصيات فى تطوير العملية التعليمية على مستوى العالم.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه سارة خليل، عبر فضائية "dmc"، أن المنتدى سيعقد كل عامان بشكل دورى لمناقشة الأمور المتعلقة بالعلم والابتكار والتطوير، وتابع:"الـ55 دولة المشاركة فى المنتدى ستكون من كافة قارات العالم للمشاركة فى مناقشة أجندة تطوير التعليم والبحث العلمى والتعليم العالى".

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وفى إطار استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمى لإطلاق فعاليات المنتدى العالمي "للتعليم العالي والبحث العلمي ... بين الحاضر والمستقبل " برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن جلسات المنتدى سوف تستضيف عددا كبيرا من الشخصيات البارزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من مختلف الجامعات والمؤسسات، والمنظمات العالمية المشاركة بالمنتدي.

و يحاضر بالمنتدى حوالى 55 خبيرًا، منهم: بروفيسيور/ ميتسو أوشى رئيس جامعة هيروشيما، وبروفيسيور/ لوشيانو ساسو نائب رئيس جامعة سابينزا الإيطالية بروفيسور/ إريك فواشي رئيس جامعة السوربون أبوظبي، وبروفيسور/ شيناتاماني ماهاباترا رئيس جامعة جواهر لال نهرو، وبروفيسور/ بيرسلي ميتكاس رئيس جامعة سيثالونيكي، ود. بكاري ديالو رئيس جامعة الافتراضية الإفريقية، ود. سيجبولت نوردا رئيس منظمة ماجنا كارتا للجامعات الأوربية، ود. محمد الأسود رئيس مجلس جامعات دول البحر المتوسط، ود. رامجوبال راو مدير المعهد الهندى للتكنولوجيا بدلهى، ود. جوي ديدريش نائب رئيس سيسكو، والسيد/ جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد، ود. منصور العور / رئيس جامعة حمدان بن محمد الالكترونية، وخالد طوقان رئيس شركة سيسامى، وعدد من الشخصيات المصرية الهامة منهم: د. مجدى يعقوب، والمهندس سميح ساويرس.