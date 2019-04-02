شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قوات الانتشار السريع تفك الزحام بميادين محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع قسم مرور الانتشار السريع بالإدارة العامة لمرور الجيزة، فى منع أى تكدسات أو زحامات مرورية على مدار اليوم الأحد بالكامل، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى لإشعار المواطنين بالتواجد المرورى الفعال.

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كما تم تزويد عدد كبير من الدراجات البخارية داخل القسم لمتابعة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل، وانتقال الخدمات الى اﻷماكن اﻷكثر زحاما لفك أى كثافات وكذلك اﻷمر للتدخل الفورى فى كل ما يتعلق بحفظ الأمن العام وتحقيق سلامة المواطنين.

وتفقدت قوات الانتشار السريع، شوارع محى الدين أبو العز و التحرير وشارع الثورة والبطل أحمد عبد العزيز وشارع جامعة الدول العربية ومناطق الدقى والمهندسين لمتابعة حركة السيارات بالكامل.