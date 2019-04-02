شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الأوقاف: القدس يبقى وقفا إسلاميا لا تفريط فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المسجد الأقصى من مقدساتنا وسيبقى إلى يوم القيامة قدسا ووقفا إسلاميا ليس لأحد أن يفرط فيه. وأضاف خلال احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين بمدينة القاهرة، أن من عالج الناس ووفر لهم حماية وأمن كمن أحيا الناس جميعا، كمن عالج فيروس سى. Advertisements

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