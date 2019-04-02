الأهلي يشارك في تأبين خالد توحيد بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

حرصت إدارة النادي الأهلي متمثلة في إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي، وخالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، على حضور تأبين الكاتب الصحفي الراحل الدكتور خالد توحيد رئيس قناة الأهلي السابق، الذي أقامته نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين بمقر النقابة اليوم الثلاثاء.

حضر التأبين، مجلس إدارة نقابة الصحفيين، ورابطة النقاد الرياضيين، ونجل الراحل خالد توحيد، بالإضافة إلى العديد من زملاء الفقيد، وحرص حسن خلف الله مقرر رابطة النقاد الرياضيين، على إهداء درع الرابطة لنجل الفقيد الراحل.

وبدأ التأبين بقراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم تحدث الحضور الذين أجمعوا في كلماتهم على أن الدكتور خالد توحيد، سيظل متواجدا بذكراه وعطائه وإخلاصه في عمله.

وقال إبراهيم الكفراوي، إنه حضر التأبين نيابة عن مجلس إدارة النادي الأهلي، وأضاف أن خالد توحيد ترك بصمة وعلامة كبيرة، وأن مهنيته يتحدث عنها الجميع، وأنه سبق وتعامل معه بشكل مباشر من خلال ورش العمل الخاصة بلائحة النظام الأساسي للنادي، ولمس عن قرب مدى إخلاصه وتفانيه في عمله.​