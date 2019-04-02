شيخ الأزهر يستقبل "العصار": نُقدر دور الإنتاج الحربي في خطط التنمية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يقدر الدور البارز الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة في التنمية والتطوير، لافتًا إلى أن الأزهر حريص على الاستفادة من خبرات وإمكانيات الوزارة في تطوير البنية الأساسية لمنشآت الأزهر الشريف.
من جانبه، أعرب اللواء محمد العصار عن اعتزازه بزيارة الأزهر الشريف، وسعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، لافتًا إلى أن خدمة الأزهر الشريف هي رسالة وواجب وطني تجاه هذه المؤسسة المصرية والإسلامية العريقة.
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