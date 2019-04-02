بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

بدأت مساء الثلاثاء، احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه.

ويحضر الحفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد الشريف وكيل مجلس النواب، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأوفد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، لحضور الاحتفالية نيابة عنه.

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