محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
بدأت مساء الثلاثاء، احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه.
ويحضر الحفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد الشريف وكيل مجلس النواب، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.
وأوفد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، لحضور الاحتفالية نيابة عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.