جامعة الأزهر تقرر فصل الطالب صاحب الفيديو المسيء للأقباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
قررت جامعة الأزهر، فصل الطالب صاحب واقعة الفيديو المسيء للأقباط لمدة عام دراسي كامل.
وقال الدكتور أحمد سوداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية، إن جامعة الأزهر كانت قد أحالت الطالب صاحب الفيديو المسيء للأقباط لمجلس تأديب بالجامعة.
وأضاف سوداني في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن مجلس التأديب قرر فصل الطالب الذي يدرس بالفرقة الرابعة بالكلية لمدة عام دراسي، ووجه إليه مجلس التأديب تهمة "ازدراء الأديان".
وأشار إلى أنه يحق للطالب التقدم بتظلم على قرار فصله، لنائب رئيس جامعة الأزهر للشئون التعليم والطلاب بمبنى إدارة الجامعة، لعرضه على لجنة شئون التعليم للفصل فيها.
كانت جامعة الأزهر، قررت أوائل فبراير الماضي، إحالة الطالب إلى مجلس تأديب بالجامعة، بعد نشره مقطعًا مسيئًا للأقباط.
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