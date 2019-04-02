تفاصيل مشروع "شرق تيماء" الذي تنفيذه المقاولون العرب بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

زار المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مشروع "شرق تيماء" الذي تنفذه الشركة بدولة الكويت، اليوم الثلاثاء.

والمشروع يتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت على الطراز الحديث بمنطقة "شرق تيماء" بمحافظة الجهراء، بتكلفة إجمالية 47.2 مليون دينار كويتي، ويخدم حوالي 4500 نسمة، ويقام على مساحة 373 ألف متر مسطح، وتصل مدة تنفيذه نحو 30 شهرًا.

ويضم المشروع أعمال طرق وشبكات البنية التحتية ومواقف للسيارات والمباني العامة ومسجد وسكن للإمام ومجموعة محال، و9 محطات كهرباء.

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ويبلغ مساحة البيت الواحد 300م2 ومساحة البناء 425 م2، ويتكون من طابقين يحتوى الطابق الأرضي على ديوانية وصالة استقبال وغرف للطعام والخدمات و4 دورات للمياه، أما الطابق الأول فيضم 4 غرف نوم وصالة معيشة و4 دورات للمياه.

وأشار "صلاح" في بيان اليوم، إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت حوالي 21%، في حين أن نسبة الإنجاز طبقا للبرنامج المعتمد تصل إلى 9%.

وأشاد بما تم من إنجازه، مطالبًا بالاستمرار في هذا الأداء لحين الانتهاء من المشروع.

ورافقه خلال الجولة، المهندس رضا ربيع العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الكويتية، وحسام فايد المشرف على قطاعات آسيا، وعوني توفيق العجماوي مدير فرع الكويت، وبدر الذيدي مدير المشروع من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومحمد عمر مدير المشروع، والمهندس أمير نجيب مدير الشئون الفنية، وأحمد الحلفاوي نائب مدير المشروع، والمهندس شريف كمال مدير التنفيذ، وأشرف سمير مدير الموارد البشرية.