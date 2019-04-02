أخبار مصر | التضامن تضىء مبناها باللون الأزرق احتفالاً باليوم العالمي للتوحد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تضىء مبناها باللون الأزرق احتفالاً باليوم العالمي للتوحد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضاءت مساء اليوم وزارة التضامن الاجتماعي، مبنى ديوان عام الوزارة بشارع المراغي في العجوزة باللون الأزرق، تضامناً مع مرضى التوحد واحتفاءاً بهم في يومهم العالمى والذى يوافق الثانى من إبريل من كل عام، يأتى ذلك فى إطارالإحتفالية التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد.

وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوعي بالتوحد على مستوى العالم قد ازداد في السنوات الأخيرة وأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد والمنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة، هى ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015، حيث أعاد المجتمع الدولي التأكيد على التزامه القوي بالتنمية الشاملة للجميع وتعهد بعدم ترك أي شخص وراءه في هذا السياق، وأن مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد تعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت والى ان الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمرضى التوحد، حيث قامت بضمهم ضمن الفئات المستفيدة من برنامج الدعم النقدى كرامة وأكدت علي استمرار تقديم الدعم لهذه القضية التى بدأت بالتوعية والتقبل والدمج.