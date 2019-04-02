أخبار مصر | غدا.. الوزراء يناقش تنفيذ قرارات الرئيس بزيادة المعاشات ومنح علاوات للعاملين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الوزراء يناقش تنفيذ قرارات الرئيس بزيادة المعاشات ومنح علاوات للعاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويستعرض المجلس مشروع القانون الخاص بالعلاوات وخطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره ١٥٠ جنيهاً، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى ٧٥ جنيهاً، و منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى ٧٥ جنيهاً، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لإحالته إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء التطبيق اعتباراً من أول يوليو ٢٠١٩.

ويبحث المجلس أيضا مشروع قانون زيادة المعاشات، وما يتضمنه من بنود تتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%؜ بحد أدنى ١٥٠ جنيهاً.