أخبار مصر | "الطيب" خلال استقباله أرملة الدكتور محمد بن شريفة: الأدب العربي فقد واحدًا من أهم رموزه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيب" خلال استقباله أرملة الدكتور محمد بن شريفة: الأدب العربي فقد واحدًا من أهم رموزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتورة عصمت عبداللطيف، أرملة الدكتور "محمد بن شريفة"، العلامة المغربي، أحد أبرز المتخصصين في الأدب العربي وتحقيق التراث، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 88 عامًا في نوفمبر الماضي.

وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لزوجة الدكتور بن شريفة ولعائلته الكريمة، موضحًا أن الأدب العربي فقد برحيله واحدًا من أهم رموزه، بما قدمه من جهود في التأليف وتحقيق التراث الإسلامي، خاصة التراث الإسلامي الأندلسي.

وعبرت أرملة الدكتور بن شريفة عن شكرها البالغ لفضيلة الإمام الأكبر، كما أهدت فضيلته آخر مؤلفات الدكتور محمد بن شريفة.

Advertisements