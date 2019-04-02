أخبار مصر | غادة والي: صندوق تأمين الأسرة يناقش سبل تفعيل تكليفات الرئيس لدعم المرأة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي: صندوق تأمين الأسرة يناقش سبل تفعيل تكليفات الرئيس لدعم المرأة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق تامين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، أنه تم اليوم عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الصندوق استجابة لمناقشة سبل تفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص المرأة المصرية والتي ألقاها خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية والتي تأتي تقديرًا لدور المرأة المصرية وتأكيدًا من الرئيس على احترام المرأة التي تناضل في كل ميادين الحياة، حيث يستهدف الصندوق في المقام الأول حماية الأسرة من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها.

وأشارت والي، خلال بيان لها، إلي زيادة ميزانية الصندوق والتي بلغت 466 مليون جنيه مقابل 456 مليون جنيه في 30/6/2017 بزيادة قدرها 10مليون جنيه.

واستعرضت خلال الاجتماع المؤشرات المالية للصندوق حيث بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في 2004 لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة، الأبناء والوالدين مبلغ 3.63 مليار جنيه لعدد 349 ألف و915مستحق ممن صدر لهم احكام بنفقات و الأجور و ما في حكمها كما تم تنفيذ عدد 214الف حكم قضائي .

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وأوضحت والي أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفي ظل الزيادة في عدد الأحكام 20% سنويا، فقد نفذ الصندوق عدد من الإجراءات ضد مديني النفقة حيث تم تحريك 75الف جنحة بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون .

وأضاف الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إن المنصرف الشهري من الصندوق بلغت 56مليون جنيه لعدد 212 الف مستفيد .

وأشار فاروق، إلى أنه في إطار التيسير على المستحقين تم إصدار نحو 88 ألف بطاقة لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الألي سواء الخاصة بالبنك أو من البنوك الأخرى كما بلغ عدد القائمين بالصرف من خلال المحمول 17الف مستفيد .

وأكد أنه خلال الاجتماع تم استعراض عده اقتراحات لتنويع وزيادة مصادر وموارد صندوق نظام تأمين الأسرة بناء علي تكليف السيد رئيس الجمهورية بدعم المرأة المصرية مما يساهم في تحسين الوضع المالي والخدمي لها وجاري العمل علي دراسه هذه الاقتراحات.