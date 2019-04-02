مصر | ٣ يونيو المقبل.. الحكم على رئيس حي الدقي في قضية "الرشوة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٣ يونيو المقبل.. الحكم على رئيس حي الدقي في قضية "الرشوة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الحكم على رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام؛ لاتهامهم في قضية رشوة، للحكم في جلسة ٣ يونيو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي، حيث تضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.