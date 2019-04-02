مصر | النيابة تطلب تحريات مباحث أكتوبر حول ضبط عصابة لسرقة الشقق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب تحريات مباحث أكتوبر حول ضبط عصابة لسرقة الشقق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار مدحت مكي، تحريات مباحث قسم أول أكتوبر، حول واقعة تكوين عاطلين تشكيل عصابي لسرقة الشقق، وقد أمرت النيابة بحبس العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لحين كشف ملابسات الواقعة.

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول أكتوبر تفيد توريط عاطلين في سرقة عدد من الشقق السكنية، وبإعداد أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محتويات 9 شقق، وأرشدا عن المسروقات لدي عملانهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.