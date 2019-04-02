وادي الريان.. بحيرة صناعية زيَّنها سحر الطبيعة (صور)

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رمال ناعمة صفراء ومياه زرقاء في بحيرتين زادهما جمالا مجموعة من الشلالات تربط بينهما، ونبات البردي يُحيط بهما في لوحة فنية جميلة بوادي الريان في الفيوم

لم يكن محمد علي باشا يعلم أن هذا الطراد الضخم بوادي الريان الذي أمر كبير مهندسيه لينان دي بلفون بإنشائه لحفظ المياه الزائدة من نهر النيل ولحل مشكلة الفيضانات عبر قناة تمر جنوب غرب إهناسيا ببني سويف، سيُصبح مقصدًا سياحيا لآلاف الزوار، وكذلك لـ"الغلابة"، وأخيرًا ملتقى كبار النجوم وساحة صناعة الأفلام والأغاني والمسلسلات، بعدما أحاطت به نباتات البردي، وتجمعت المياه حتى كوّنت بحريتين إحداهما عليا والأخرى سفلى، ويربط بينهما شلالات تُداعب الصخور أسفلها، وتحيط بهما مساحة شاسعة من الصحراء، وتأتي إليها الطيور المهاجرة من جميع أنحاء العالم.

انتعشت حركة السياحة بمحافظة الفيوم خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت مصيفًا ومقصدًا سياحيا للفقراء والطبقة المتوسطة لرخص أسعار تذاكر الدخول والخدمات المقدمة بداخله، بالإضافة إلى أنّها المكان الأقرب لقلوب طلاب الجامعات لممارسة هواية التزحلق على الرمال، كما أنّه أصبح مقصدًا للعديد من الفنانين لتصوير أعمالهم

انتعشت حركة السياحة بمحافظة الفيوم خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت مصيفًا ومقصدًا سياحيا للفقراء والطبقة المتوسطة لرخص أسعار تذاكر الدخول والخدمات المقدمة بداخله، بالإضافة إلى أنّها المكان الأقرب لقلوب طلاب الجامعات لممارسة هواية التزحلق على الرمال، كما أنّه أصبح مقصدًا للعديد من الفنانين لتصوير أعمالهم الفنية نظرًا لقرب الفيوم من القاهرة، وتعدد المناظر الطبيعية بالفيوم التي تصلح لتصوير الأغاني والأفلام والمسلسلات. ومن أبرز الأعمال الفنية التي تم تصويرها بوادي الريان أفلام "مذكرات مراهقة"، و"عنتر ابن ابن ابن شداد"، و"الراعي والنساء"، و"اغتيال"، و"المُهاجر"، و"كابتن هيما"، و"واحد من الناس"، ومن المسلسلات "العهد"، و"حجر جهنم"، و"سقوط حر"، و"نصيبي وقسمتك"، و"الإمام الغزالي"، ومن الأغاني "سحراني ليل ونهار" و"تترجى فيا" لإيهاب توفيق، و"بنت أكابر لأصالة، وأغلى من الياقوت لأحمد مكي". وأكثر ما يُميز وادي الريان قُربها من القاهرة، حيث تقع على بُعد 40 كيلو مترا جنوب غرب الفيوم، و150 كيلو مترا عن القاهرة، وتذكر إحدى الأساطير أنّه سُمي بذلك نسبةً إلى ملك يُدعى "الريان بن الوليد" عاش فترة طويلة في المنطقة برفقة جيشه، يتغذون على صيد الغزلان، ويشربون من مياه العيون الطبيعية بالمنطقة، فقرر البدو إطلاق اسمه على المنطقة. وفي عام 1989، تم إعلان محمية وادي الريان كمحمية طبيعية لحماية الموارد الجيولوجية والبيئية، وتعتبر رابع أهم محمية في مصر بعد محميات "رأس محمد"، و"سانت كاترين"، و"جبل علبة"، بسبب احتوائها على تنوع بيئي كبير من الحياة البرية والمائية، بعدما نمت أحراش نبات البوص حول الشاطئ، وأصبحت مناطق أسماك وطيور مائية. Advertisements ويتكون "الوادي" من "البحيرات العُليا" ومساحتها 65 كيلو مترا، و"البحيرة السفلى" وتبلغ مساحتها 100 كيلو متر، بالإضافة إلى الشلالات الواصلة بين البحيرتين، وهي ثلاثة شلالات طبيعية ينساب فيها الماء على ارتفاع كبير بين غابات من نبات البردي، وتداعب المياه المتساقطة منها الصخور التي تقع أسفلها في منظر رائع وخلاب، مما جعلها قبلة للسياح خصوصًا لممارسة رياضات مختلفة مثل الغوص، وصيد الأسماك، والسباحة. وتضم محمية وادي الريان "جبل المدورة" الذي يُعد الأكثر جذبًا للسياح، وهو عبارة عن هضبة عالية دائرية الشكل أمامها ثلاث هضاب أخرى تُشبه الأهرامات وينساب الماء بينها على شكل لسان من البحيرة، ويوجد أسفل الجبل شاطئ بطول 500 متر مظلل بظل الجبل. بالإضافة إلى "عيون الريان"، التي تقع جنوب البحيرة السفلى، وهي عبارة عن أربعة عيون مياه كبريتية طبيعية تصلح للسياحة العلاجية والترفيهية، وتتميز بانتشار غابات النخيل حولها، وتضم العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل الغزال الأبيض الناري، والغزال المصرى، والغزال الأحمر، وثعلب الفنك، وأكثر من 100 نوع من الطيور، و16 نوعًا من الزواحف. وتشتهر بحيرة وادي الريان بأنها ثالث بحيرة صناعية بعد السد العالي، وبحيرة ناصر، حيث إنها نشأت بسبب قرار المسؤولين في عام 1973 في استخدامها، كمصرف لمياه الري الفائضة عن الأراضي الزراعية بالإقليم، خصوصًا أنّ صرفها في بحيرة قارون كان يرفع مستوى المياه الجوفية فتُدمر الأراضي الزراعية، وتغمر الشاطئ وتُغرق منازل الأهالي.

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