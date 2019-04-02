انت الان تتابع اتصالات النواب: قانون حماية البيانات مطلب دستوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمرو طلعت وزير الاتصالات

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يأتي متناسقا مع الدستور، مؤكدا أنه مطلب دستوري بموجب المادة 57 من الدستور، مضيفا أن حماية البيانات الشخصية حق أساسي من حقوق الإنسان، وينبع من حرمة الحياة الخاصة واللجنة تنظر لمثل هذه التشريعات، بنظرة مهمة جدا لصالح المواطن المصري ولصالح الدولة ولتشجيع الاستثمار في هذا المجال، جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لجلسة الحوار المجتمعي الذي تعقده اللجنة بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت، اليوم الثلاثاء.

وأضاف بدوي، أن اللجنة تعمل من خلال منظومة التشريعة التي تعرض عليها من أجل تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى "أن مشروع القانون الآن بحوزة اللجنة، ونرحب بالاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات والمرئيات حول هذا القانون، من أجل الوصول إلى أفضل صياغة للقانون، ويخرج القانون

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