شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس «الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعضاء مجلس النقابة، لعقد أول اجتماع للمجلس فى الساعة السابعة مساء الخميس القادم، وذلك لتشكيل هيئة المكتب.
كان رشوان قد أصدر قرارا فور توليه منصب النقيب، باستمرار محمد شبانة قائما بأعمال أمين الصندوق، وخالد ميرى، وكيل أول النقابة، لتسيير أمور النقابة وشؤون الأعضاء، عقب انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.
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