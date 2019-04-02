شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة إعلان خطة البعثات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتيجة إعلان خطة البعثات للعام الأول 2017/2018 والعام الثاني 2018/2019، من الخطة الخمسية الثامنة 2017– 2022، طبقا للنظام التنافسي لسد احتياجات الجامعات والمراكز البحثية، وذلك بتوفير العديد من البعثات الممولة من موازنة الدولة.

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وشملت النتيجة اختيار 85 بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراه، و62 بعثة إشراف مشترك لجمع المادة العلمية، فضلا عن 200 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه في العديد من التخصصات العلمية، وتشمل: (الطاقة المتجددة وتحليه موارد المياه وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة).

من جانبها، أشارت د.كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، إلى أن يقوم المرشح للبعثة الخارجية والإشراف المشترك بالسفر خلال عام من تاريخ اعتماد البعثة، أما المرشح للمهمة العلمية فيكون السفر خلال 6 أشهر من تاريخ الاعتماد، موضحة أنه سيتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين خلال الفترة من 7/4/2019 حتى 18/4/2019 ظهراً، حيث يتم تقديم التظلمات إلكترونياً على موقع الشؤون الثقافية والبعثات وورقياً للإدارة المركزية للبعثات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للبعثات بلغ 716 عضوا، وتم اختيار 347 من المستوفين للشروط، وتم إجراء عملية التقييم والتحكيم الفني للمقترحات العلمية والبحثية إلكترونياً، فضلاً عن إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لضمان اختيار المبعوثين المتميزين في التخصصات العلمية المقررة بالبعثات.