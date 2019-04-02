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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة للمتحف المصري الكبير (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والوفد المرافق له، الثلاثاء، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، وكان في استقباله اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والسفير ماجد نافع، مدير عام العلاقات الدولية لوزارة الآثار.
وزار جوتيريس مركز الترميم ومعامل ترميم القطع الثقيلة ومعمل الأخشاب، حيث توجد مقتنيات الملك توت عنخ آمون، كما تضمنت الزيارة أيضا الموقع الإنشائي للمتحف والبهو، حيث يوجد تمثال الملك رمسيس الثاني والدرج العظيم وقاعات توت عنخ آمون.
ووقع جوتيريس في كتيب الزيارات، وأبدى إعجابه الشديد بالجهد المبذول بترميم القطع وقاعات العرض وحرص مصر الدائم على حفظ التراث.
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