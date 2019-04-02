شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر ضحايا الإرهاب من العرب والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته للقاهرة.

في بداية اللقاء عبر جوتيريس عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر وللعالم الإسلامي في ضحايا الحادث الإرهابي الأليم الذي استهدف المسلمين في نيوزيلندا، موضحًا أنه اختار توجيه العزاء للمسلمين من داخل الأزهر الشريف بصفته أكبر مرجعية تمثل المسلمين وتحظى بمكانة وثِقل عالميين.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن الإسلام يتعرض لهجمة شرسة تستهدف تشويهه واتهامه بالإرهاب، في حين أن أكثر ضحايا الإرهاب هم من العرب والمسلمين، مبينًا أن عالمنا يشهد حروبًا سياسية تَستخدِم الشعارات الدينية والمذهبية؛ من أجل تحقيق مصالح خارجية على حساب دماء الأبرياء، وهو ما يجب الانتباه له.

وأكد جوتيريس أن صوت الإمام الأكبر مهم جدًّا ويمثل نموذجًا للوجه الحقيقي للإسلام، كما أن مبادرته لفتح حوار مع المؤسسات الدينية حول العالم وفي مقدمتها الفاتيكان تساعد على ترسيخ السلام والتعايش العالمي، مضيفًا أن العالم أجمع وليس المسلمين وحدهم بحاجة إلى صوت الإمام الأكبر الذي يمثل الحكمة والسلام، داعيًا «تحالف الحضارات»، التابع للأمم المتحدة، إلى زيارة الأزهر والاستفادة من تجربته الرائدة في التعايش الديني والحضاري.

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وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، ذات أهمية عالمية، لأنها تفند أسباب التطرف، وتُبرئُ الإسلام والمسيحية من الإرهاب، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستعمل على الاستفادة من هذه الوثيقة، لتعزيز السلم والأمن العالميين.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن ترحيبه بالأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له، وتقديره لمشاعر المواساة الصادقة التي أبداها تجاه ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف المسلمين في نيوزيلندا، مضيفًا أن عمل جوتيريس مفوضًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة جعله يعايش المعاناة والآلام التي يعانيها الأبرياء والمضطهدون حول العالم.

وأبدى الإمام الأكبر استعداد الأزهر للتعاون مع الأمم المتحدة لترسيخ أهدافهما المشتركة في ترسيخ السلم العالمي وتحقيق المساواة بين جميع البشر، معبرًا عن أمله في أن تتمكن الأمم المتحدة من القيام بدورها المنوط بها في ظل وجود شخص حكيم وصاحب خبرة ثرية على رأس الأمانة العامة.

وأوضح أن الأزهر يحمل رسالة عالمية وهي السلام بين الإنسان وأخيه الإنسان، ويقوم بدور كبير في مواجهة الإرهاب وإرساء مبادئ الأخوة الإنسانية والمساواة والعدل بين الناس، مشيرًا إلى تدريب الأزهر للأئمة والوعاظ المسلمين، واستقباله آلافَ الطلاب من مختلف دول العالم في جامعته؛ لتأهيلهم وتزويدهم بالمعارف والقيم اللازمة لحمل هذه الرسالة الإنسانية السامية.

وأضاف شيخ الأزهر أن الأزهر حرص على تعزيز الحوار مع المؤسسات الدينية الكبرى كالفاتيكان، وكنيسة كانتربري، ومجلس الكنائس العالمي، وبذل جهدًا كبيرًا بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين للوصول إلى وثيقة الأخوة التي استغرقت عامًا كاملًا لإعدادها.

وسلّم شيخ الأزهر بصفته رئيس مجلس حكماء المسلمين، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لاعتماد مجلس حكماء المسلمين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، كما قدم له نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان في العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير الماضي.