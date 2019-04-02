شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..سيارات محملة بالسلع الغذائية تجوب الشوارع لمحاربة الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيارات محملة بالسلع الغذائية تجوب القرى والنجوع والمناطق المزدحمة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث واصلت وزارة الداخلية ، تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير (السلع الغذائية) للمواطنين بأسعار مخفضة بـ 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتواصل توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلاقًا من تكليفات الرئيس لوزارة الداخلية ،باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلاءم ومتطلبات واحتياجات المواطنين، فقد أطلقت الوزارة مرحلة جديدة من مبادراتها الاجتماعية والإنسانية (كلنا واحد) على محورين الأول - توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والثانى – الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.