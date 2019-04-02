شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محافظ شمال سيناء: افتتاح مدينة رفح الجديدة أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه سيقوم خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى أبريل الجارى، بافتتاح أول مراحل مدينة رفح الجديدة الجارى العمل فيها.

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وأضاف شوشة، خلال تصريحات صحفية، له على هامش زيارته موقع مدينة بئر العبد الجديدة، أن مدينة رفح الجديدة ستخصص لأهالى مدينة رفح، وأن الافتتاح المنتظر هى لمراحل يجرى العمل فيها، وسيتم التسكين حال انتهاء التشطيبات.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه سيتم خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، تسكين أهالى من رفح والشيخ زويد بشقق خصصت لهم فى مدينة العريش.