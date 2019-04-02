فيديو..المرور يطلق مبادرة "سيب عربيتك واركب هتوصل بسرعة" لتقليل الزحام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت إدارة المرور ، مبادرة "سيب عربيتك واركب هتوصل بسرعة" لمنع ظهور أى حالات من الزحام المرورى، بسبب كثرة انتشار السيارات خلال أوقات الذروة على مدار اليوم، و نصحت المواطنين باستقلال وسائل مواصلات النقل الجماعى ، لسرعة الوصول إلى الأماكن التى يقصودنها و كذلك مترو الأنفاق الذى يستغرق دقائق معدودة فى الرحلات.
يأتى ذلك فى إطار مساع إدارة المرور للبحث عن حلول جذرية لمنع ظهورأى تكدسات بالشوارع ، مع طرح كافة الطرق المتاحة للحد من حالات الزحام على مدار أيام الأسبوع، وسط تدعيم كافة المناطق و الميادين و الشوارع بالخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة العامة لحركة السيارات .
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