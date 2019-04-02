فيديو..الأموال العامة تضبط تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار فى النقد الأجنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن ، في ضبط تشكيل عصابى للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، جمعوا كروت الصراف الآلى لرعايا إحدى الدول العربية وصادرها من البنوك وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة.
جاء ذلك إستمراراً لجهود الوزارة لمكافحة شتى صور جرائم الأموال العامة وضبط الخارجين على القانون ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
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