"النقاد الرياضيين" تنظم حفل تأبين لـ"خالد توحيد" بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
أهدت رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، درعها لروح الراحل الدكتور خالد توحيد، وتسلمه عنه ابنه علي خالد توحيد.
جاء ذلك خلال حفل تأبين الراحل الدكتور خالد توحيد رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي السابق، ورئيس قناة الأهلي السابق، مساء اليوم، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة: "حسين الزناتي، هشام يونس، محمد يحيى يوسف، محمود كامل، أيمن عبدالمجيد، خالد ميري"، وبدأ التأبين بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل.
وكان "توحيد" توفى مطلع فبراير الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال أداء صلاة الظهر بمسجد النادى الأهلي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين في حالة حرجة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
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