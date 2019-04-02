الأوقاف: إطلاق فعاليات الفوج الثامن لمعسكر أبي بكر الصديق.. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق فعاليات الفوج الثامن لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية بعد غد الخميس، والذي يستضيف مائة إمام من الأئمة المتميزين المرشحين للمشاركة في ملتقيات الفكر الإسلامي خلال شهر رمضان من عدة محافظات.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرنامج التدريبي للمعسكر سيستمر حتى يوم السبت المقبل، ويتضمن جوانب علمية وثقافية للتبصير بأخلاقيات الإسلام.

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ويأتي البرنامج ضمن مبادرة وزارة الأوقاف التي تحمل اسم "مكارم الأخلاق .. تعالوا نغير" التي يتم التركيز فيها على القيم الأخلاقية وتكثيف العمل الدعوي لإحياء منظومة القيم، وبخاصة ما يتصل بالمعاملة والشأن الحياتي، كما تأتي في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة التي تقيمها الوزارة للعاملين بها، وفي ضوء خطتها بشأن الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك والعمل على رفع المستوى العلمي والمهاري للأئمة لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.

وأضاف بيان الوزارة أن المبادرة "تهتم بالتركيز على مفاتيح التغير السلوكي الإيجابي للعودة إلى منابع الدين الصافية من الرحمة والمروءة والشهامة والتراحم والتكافل والإحساس بالآخر وتقديم العون له لجعل الأخلاق منهجا ثابتا في كل جوانب الحياة".

وتقيم الوزارة على هامش المعسكر بمحافظة الإسكندرية ندوتين تثقيفيتين.​