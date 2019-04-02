نائب رئيس جامعة الأزهر يثمن جهود السيسي نحو الاهتمام بالتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث "الأدب الجاهلي بين ريادة التراث وتحدي الإعجاز" في كلية اللغة العربية بالمنوفية، بحضور الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري نائبًا عن رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم صلاح الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام.

وأعرب الدكتور الأمير عن سعادته في تواجده بكلية اللغة العربية بالمنوفية، كونها أول كليات اللغة العربية حصولًا على الجودة.

وأشاد باهتمام الرئيس السيسي بالتعليم لأنه يعتبر قاطرة التنمية الذي يسير بمصر إلى مقدمة صفوف الدول المتقدمة، مؤكدًا حرص الإمام الأكبر شيخ الأزهر على حصول كل كليات الجامعة على الجودة.

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وأكد الدكتور السيد سلام عميد الكلية، أن كليات اللغة العربية هي الدرع الحامي لتراثنا العربي، ولولا الأزهر لاندثرت علوم اللغة.

وأشاد الدكتور الهدهد، بالشعر والنثر في العصر الجاهلي وأنهما يحملان الكثير من القيم والمثل العليا التي يحتاجها المجتمع، وأن الأدب العربي في العصر الجاهلي يعجز الشعراء والأدباء في عصرنا الحالي عن الاتيان بمثله.

وكرمت كلية اللغة العربية، الدكتور محمد أبوزيد، والدكتور إبراهيم الهدهد، واللواء علاء يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية.