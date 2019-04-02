البيئة: حملة مفاجئة لفحص عوادم المركبات بالشرقية للحد من التلوث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شنت وزارة البيئة حملة مفاجئة لفحص عوادم المركبات على الطريق بالشرقية بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة بالشرقية وإدارة المرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، تم خلالها فحص عوادم 74 مركبة تنوعت بين سيارات تعمل بالسولار والبنزين، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية، وذلك في اطار خطة الوزارة للحد من مصادر التلوث ومكافحة تلوث الهواء.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الحملة بفحصت 53 سيارة تعمل بالسولار تبين مطابقة 37 سيارة منها للاشتراطات البيئية ومخالفة 16 سيارة للحدود المسموح بها، كما تم فحص 21 سيارة تعمل بالبنزين تبين مطابقة 18 سيارة منها للاشتراطات ومخالفة ثلاث سيارات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتضمنت الحملة توعية قائدي السيارات المخالفة بضرورة ضبط موتور السيارة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وأضرار الانبعاثات الناتجة فى حال عدم ضبط العادم والتي تعد أحد ملوثات الهواء وتساهم في زيادة آثار ظاهرة تغير المناخ.

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