رئيس الأركان يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق إلياس ليونتاريس قائد الحرس الوطني القبرصي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وأجريت لـ"ليونتاريس" مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وعقد الجانبان لقاء تناول بحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل زيادة أوجه التعاون العسكري والأمنى في ضوء علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

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وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، والتي تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والسلام بالمنطقة.

من جانبه، أعرب قائد الحرس الوطني القبرصي عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع آفاق التعاون العسكري وزيادة حجم التدريبات المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن مصر تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.