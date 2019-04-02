الخميس.. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: دعا الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعضاء مجلس النقابة؛ لعقد أول اجتماع للمجلس مساء الخميس المقبل. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع لتشكيل هيئة مكتب النقابة. وكان ضياء رشوان، أصدر قرارًا فور توليه منصب النقيب، باستمرار محمد شبانة، قائمًا بأعمال أمين الصندوق، وخالد ميرى، وكيل أول النقابة؛ لتيسير أمور النقابة وشئون الأعضاء، عقب انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

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