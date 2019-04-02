أخبار مصر | الإمام الطيب ووزير الإنتاج الحربي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الطيب ووزير الإنتاج الحربي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وذلك؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يقدر الدور البارز الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة في التنمية والتطوير، لافتًا إلى أن الأزهر حريص على الاستفادة من خبرات وإمكانيات الوزارة في تطوير البنية الأساسية لمنشآت الأزهر الشريف.

من جانبه، أعرب اللواء محمد العصار عن اعتزازه بزيارة الأزهر الشريف، وسعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، لافتًا إلى أن خدمة الأزهر الشريف هي رسالة وواجب وطني تجاه هذه المؤسسة المصرية والإسلامية العريقة.