أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن عدد من الفعاليات بمختلف محافظات الجمهورية، حيث نظمت أمانة الحزب محافظة القاهرة، مؤتمر جماهيري لحث المواطنين على أهمية المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بجوار مجلس مدينة الشروق.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عدد من المؤتمرات الجماهيرية حول أهمية التعديلات الدستورية في مراكز "الحوامدية، البدرشين، وأسيم".

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، عدة ندوات تثقيفية لاستعراض المواد المقرر تعديلها بالدستور في مناطق "قرية القلج، الجبل الأصفر بمركز الخانكة، ومجمع خدمات المرأة ببنها".

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، عدة ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمناطق "المنتزه، كرموز، باب شرق، وسيدي جابر".

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، مؤتمر حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية في الاستفتاء على الدستور بمقر شركة الدلتا للغزل والنسيج بمدينة طنطا، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الحزب، وأعضاء مجلس النواب.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، عدة مؤتمرات جماهيرية حول أهمية التعديلات الدستورية بمراكز "قورين، الحسينية، فاقوس، بلبيس، وكفر صقر".

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كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، احتفالية لتكريم عدد من الأطفال الأيتام، وذوي الإعاقة، وتوزيع الجوائز المادية والهدايا عليهم في قرية جمصة بمركز كفر البطيخ.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، مؤتمر جماهيري، بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بالحديثة الدولية بمدينة الفيوم.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، ندوتين حول أهمية التعديلات الدستورية، في مقر جمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط، وإحدى القاعات بمدينة موط بمركز الداخلة.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مؤتمرين جماهيريين حول استعراض بعض مواد الدستور المقرر تعديلها في قرية بدرمان بمركز دير مواس، وقاعة حوري بمدينة بني مزار.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، عدة ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقرى "الجريدات بمركز طهطا، الحوفه بمركز جرجا، الباسكيه بمركز البلينا، بني زار بمركز جزيرة شندويل، العمرة بمركز سوهاج، والسلاموني بمركز أخميم".

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية، وذلك بقاعة الملكة بمدينة أرمنت.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بمنطقة منشأة العماري في مدينة الأقصر.