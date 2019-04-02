أخبار مصر | اجتماع مُغلق للجنة الفرعية بـ "تشريعية النواب" لجمع مُقترحات "التعديلات الدستورية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع مُغلق للجنة الفرعية بـ "تشريعية النواب" لجمع مُقترحات "التعديلات الدستورية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا مغلقًا، اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال جمع المُقترحات الواردة حول التعديلات الدستورية التى تم ذكرها فى جلسات الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الآونة الأخيرة.

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها غدا الأربعاء، لتبدأ بعدها اللجنة التشريعية مناقشة مواد التعديلات الدستورية مادة مادة، بعد أن يتم توزيع تقرير اللجنة الفرعية لأعضاء اللجنة، ثم تبدأ اللجنة بعد ذلك خلال الأسبوع القادم عملية الصياغة النهائية لمسودة التعديلات الدستورية، والتى سيتم مناقشتها خلال الجلسات البرلمانية القادمة برئاسة الدكتور على عبد العال.

وتضمنت استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وأعلن رئيس حزب مستقبل وطن، عن تأييد الحزب للتعديلات الدستورية الجديدة.

وقال رئيس الحزب، إن الحزب ليس لديه أي تعليق فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية المقدمة بل يدعمها بشكل كامل شكلًا وموضوعا، مُشيدًا بحرص مجلس النواب على الاستماع إلي كافة القوي السياسية وقادة الأحزاب حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014.

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كما أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل مبدئي.

وقال خليل، إن هناك بعض الملاحظات على المواد المستحدثة الخاصة باختصاص مجلس الشيوخ، مُؤكدًا أن حزب المصريين الأحرار يرى أن تكون اختصاصات مجلس الشيوخ تتمثل فى أخذ موافقته على الاقتراحات بتعديل أى مواد بالدستور ومشروعات القوانين المكملة ومعاهدات الصلح والتحالف، بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات الخطة والموازنة وما يحيله رئيس الجمهورية إليه من مشروعات قوانين وموضوعات ومراجعة صياغة القوانين ذات الصفة التشريعية.

كما أعلن رئيس الحزب عن تحفظه على المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشيوخ قائلا: "العدد المقترح فى التعديلات هو 250 وهو عدد لا يقبل القسمة على 3، مُشيرًا إلى أن الحزب يرى أن يكون العدد 270 أو أى رقم يقبل القسمة على 3 لأن هناك ثلث أعضاء المجلس يعينه الرئيس".

وحول المادة 102 أعلن "خليل" عن تحفظه على تلك المادة والتى تخصص ربع أعضاء البرلمان للمرأة قائلا: "أن هناك مناطق فى مصر مثل المحافظات الحدودية وبعض محافظات الصعيد سيكون تمثيل الربع فيها للمرأة صعب".