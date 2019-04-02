أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول تأخر الانتھاء من مشروعات الصرف الصحي بالعمرانیة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول تأخر الانتھاء من مشروعات الصرف الصحي بالعمرانیة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندسة راندة المنشاوى نائب الوزير لقطاع الإسكان والمرافق، بشأن تأخر الإنتھاء من مشروعات الإحلال والتجدید الخاصة بالصرف الصحي بحي العمرانیة.

وقال "فؤاد"، فى نص طلب الإحاطة، إن هناك حالة شدیدة من الإحتقان وفقدان المصداقیة أمام المواطنین ناتجة عن تأخر الانتھاء من مشروعات الإحلال والتجدید الخاصة بالصرف الصحي بحي العمرانیة.

وأضاف النائب البرلماني، أنه سبق ووضع خطة إحلال وتجدید لنحو 21 شارعا بمتفرعاتھم خلال العام المالي الحالي وحتى الآن لم ینفذ منھا سوى 30% فقط، موضحًا أن ھناك عددا من الشوارع الفرعیة قاربت العامین دون أي أعمال صیانة أو تجدید.