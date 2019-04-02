أخبار مصر | وفد "تعليم النواب" ينجحون في إنهاء إضراب عمال "الصوت والضوء" بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد "تعليم النواب" ينجحون في إنهاء إضراب عمال "الصوت والضوء" بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن النائب ياسين عبدالصبور نائب حزب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبة، ووفد أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم والدكتور هالة أبوالعلم عضو اللجنة، من إنهاء وفك إضراب العاملين بالصوت والضوء فيله أسوان والذين يطالبون بصرف البدل النقدى وبدل الإقامة المتوقف عنهم.

وطالب نائب "المصريين الأحرار" بضرورة إنهاء الإضراب حفاظا على الأمن العام ومنعًا لإثارة البلبلة والفتنة وتجنبا للشائعات؛ مشددًا بأن العاملين يطالبون بالمستحقات واستجابتهم لفض الإضراب دليل اخلاصهم مما يستدعي تدخل وزير قطاع الأعمال بالتدخل والنظر لمطالبهم.

ومن جانبها قامت الدكتورة هالة أبوالعلم عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتواصل مع الوزير عقب وعدها للعاملين بمخاطبته بعد إنهاء وفك إضرابهم، وخلال تواصلها مع وزير قطاع الأعمال أبدى موافقته بوضع حلول مبدئية لمطالبهم وصرف جزء من المتأخرات المستحقة لهم، وعرض طلباتهم على لجنة الفتوى للبت فيها فى القريب العاجل.