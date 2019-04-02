أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة حول ظهور محمد رمضان عاريًا في حفل المنارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة حول ظهور محمد رمضان عاريًا في حفل المنارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، عن رأيها فى ظهور الفنان محمد رمضان عاريًا في حفل غنائي على مسرح ساحة المنارة بالتجمع الخامس.

وأعرب زين عن أسفه وحزنه الشديدين لما آلت إليه الأوضاع السيئة والمأساوية والكارثية داخل الفن المصري الذي كان نموذجا راقيا ومن القوى الناعمة التي كانت لمصر سندا قويا في مختلف المحافل العربية والدولية، وتساءل:"لماذا تصمت الوزيرة عن مثل هذه التصرفات التى تسيء للشعب والشباب المصرى مع فنان دأب في العديد من أغانيه وأعماله الفنية على الظهور عاريًا وبصورة بلطجي؟ وكل من يشاهده يريد أن يفعل ما يراه من مشاهد ضرب وقتل وحرق غير مبالٍ بتلك الفئة العمرية التي تشاهده؟".

ووجه النائب التحية للمحامين، الذين قدموا بلاغات للنائب العام ضد هذه التصرفات المشبوهة والمشينة من محمد رمضان فى الوقت الذى التزمت الوزيرة بالصمت التام.