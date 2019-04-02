أخبار مصر | في لفتة إنسانية.. وزيرة التضامن تستجيب لطلب أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. وزيرة التضامن تستجيب لطلب أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمطلب أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة الحاضرين احتفالية اليوم العالمي للتوحد، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة احتفالا باليوم العالمى للتوحد 2019، بحضور الدكتورة مها الهلالي رئيسة مجلس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الأعاقة والتوحد، والدكتورة هبة هجرس عضو بالمجلس القومي للمرأة.

وتعقد الاحتفالية تحت عنوان "استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الاشخاص ذوى التوحد"، حيث يشهدها عدد واسع من الحضور والمهتمين، وتتناول الإحتفالية التعريف بأول تطبيق تكنولوجى للتواصل البديل للاشخاص ذوى التوحد وهو تطبيق كلامى، حيث سيتم عرض الأسس العلمية للتطبيق ومراحل التدريب ومجالات التطبيق، كما ستتضمن الاحتفالية عروضا تقديمية ومداخلات حول مدى الاستفادة من التطبيق لتمكين ذوى التوحد.

هذا ويعد تطبيق كلامي هو أول التطبيقات الالكترونية التي تصدر باللغة العربية لمساعدة الأشخاص المبصرين غير الناطقين على التواصل اللفظي، وذلك من خلال الصور حيث يتيح التطبيق للمستخدم تكوين جمل تعبيرية من خلال اختيار وتضمن قوائم كلامي مجموعة من الصور والكلمات الاكثر شيوعاً واستخداماً في الحياة اليومية من قبل الاطفال والكبار في المجتمع وهو يعد خطوة على طريق تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الدمج في التعليم والمجتمع.

هذا وتاتى الاحتفالية انطلاقة لعدد من الفعاليات التى تقام برعاية الوزارة للاحتفال باليوم العالمى للتوحد والذى ياتى فى الثانى من إبريل كل عام.