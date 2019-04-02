أخبار مصر | رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق إلياس ليونتاريس قائد الحرس الوطنى القبرصى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وعقد الجانبان لقاءًا تناول بحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الإهتمام المشترك، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى فى ضوء علاقات الشراكة الإستراتيجية التى تجمع القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

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وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التى تربط البلدين، والتى تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والسلام بالمنطقة.

من جانبه أعرب قائد الحرس الوطنى القبرصى عن تطلعه لإستمرار التنسيق والعمل على دفع آفاق التعاون العسكرى وزيادة حجم التدريبات المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عددًا من قادة القوات المسلحة.