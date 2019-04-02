أخبار مصر | وزيرة التضامن تؤكد حرص الدولة على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين خدماتهم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تؤكد حرص الدولة على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين خدماتهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على حرص الوزارة الدائم على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة اليهم.

وأضافت والي، خلال كلمتها باحتفالية اليوم العالمي للتوحد المنعقدة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن من أهم الإنجازات التي تمت خلال عام 2018 والذي قد أعلنه رئيس الجمهورية عام ذوي الإعاقة هو صدور قانون خاص بهم لأول مرة وصدور اللائحة التنفيذية له، كما أن من أهم المزايا التي وردت هي فصل الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد عن بقية الإعاقات الأخرى وذلك لتوعية المجتمع بأهميتها وكيفية التعامل معها.

ولفتت إلى أنه في الأول من أبريل العام الماضي قامت الوزارة بافتتاح أول مركز للتوحد بعين شمس وهو يعمل بكامل طاقته لفترتين متتاليتين حيث يتعامل مع حوالي 80 حالة يومياً كما تدرس الوزارة مد فترة العمل الى فترة ثالثة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأطفال، كما يضم المركز ايضاً غرفة للسايكوموتور حيث يتم تصميم برنامج خاص بكل طفل بما يتناسب مع حالته بحيث يتم تطوير قدراته هذا وتدرس الوزارة مؤخراً التوسع في المركز حيث تم تخصيص قطعة ارض لهذا الغرض.

Advertisements

وأشارت إلي أن الاهتمام الذي توليه الدولة بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة في اعلان السيد رئيس الجمهورية يوم 24 ديسمبر الماضي عن انشاء صندوق استثمار خيري في بنك ناصر وقد بلغ رأس مال الصندوق 120 مليون جنيه وسوف يتم فتح الاكتتاب في هذا الصندوق خلال الفترة القادمة تحت مسمى "صندوق عطاء" كما اننا ننتظر ايضاً موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب على انشاء حساب تخصص أرباحه لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ويعد الصندوق والحساب آليتان غير تقليديتان لتمويل خدمات ذوي الإعاقة وانشاء مدارس خاصة بهم وتوفير المدربين اللازمين لهم وارسال الأطباء الى الخارج لاكتساب المزيد من الخبرات.

وعلى هامش الاحتفال افتتحت والى معرضا لمنتجات ابناء الجمعية من ذوى التوحد، يضم العديد من الانتاج اليدوى المتميز من الاكسسوارات والتطريز والمفارش ذات التصميمات المتميز.

وقد تتناولت الاحتفالية التعريف بأول تطبيق تكنولوجى للتواصل البديل للاشخاص ذوى التوحد وهو تطبيق كلامى، حيث سيتم عرض الاسس العلمية للتطبيق ومراحل التدريب ومجالات التطبيق كما ستتضمن الاحتفالية عروضا تقديمية ومداخلات حول مدى الاستفادة من التطبيق لتمكين ذوى التوحد.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاحتفال باليوم العالمي للتوحد والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد تحت عنوان "استخدم التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الأشخاص ذوي التوحد" والتي نظمت بحضور النائبة الدكتورة هبه هجرس والدكتورة مها هلالي رئيس الجمعية المصرية للتوحد وعدد واسع من المهتمين والمؤسسات العاملة في المجال.