أخبار مصر | الهلالي: العالم يحتفل باليوم العالمي للتوحد عن طريق الاحتفاء بقدراتهم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلالي: العالم يحتفل باليوم العالمي للتوحد عن طريق الاحتفاء بقدراتهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مها الهلالى رئيس الجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، أنه يشرفهم إطلاق الحملة القومية الخامسة عشر للتوحد وباشتراك 90 من الهيئات من 20 محافظة مختلفة، لافتة إلى أن الحملة بدأت في عام 2005.

وأشارت الهلالي، خلال كلمتها باحتفالية اليوم العالمي للتوحد المنعقدة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن العالم يحتفل اليوم الثانى من إبريل من خلال الاحتفاء بقدرات الأشخاص ذوى التوحد الخلاقة وتجديد الالتزام بدعم تحقيقهم لذاتهم، متابعة: ويأتى موضوع الندوة اليوم لاهتمام الأمم المتحدة بتعهدها القوى بالتنميية الشاملة للجميع حتى 2030 والتعهد بعدم ترك أى شخص وراءنا.

وأضافت أن مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد كأعضاء فاعلين ومستفيدين فى مجتمعاتهم أمرا ضروريا لتحقيق هذا الوعد ويصير الوصول لتقنيات مساعدة ميسورة التكلفة شرطا أساسيا لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية فى حياة مجتمعاتهم.

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وعلى هامش الاحتفال افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن، معرضا لمنتجات أبناء الجمعية من ذوى التوحد، يضم العديد من الإنتاج اليدوى المتميز من الإكسسوارات والتطريز والمفارش ذات التصميمات المتميز.

وتتناولت الاحتفالية التعريف بأول تطبيق تكنولوجى للتواصل البديل للاشخاص ذوى التوحد وهو تطبيق كلامى، حيث سيتم عرض الاسس العلمية للتطبيق ومراحل التدريب ومجالات التطبيق كما ستتضمن الاحتفالية عروضا تقديمية ومداخلات حول مدى الاستفادة من التطبيق لتمكين ذوى التوحد.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاحتفال باليوم العالمي للتوحد والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد تحت عنوان "استخدم التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الأشخاص ذوي التوحد" والتي نظمت بحضور النائبة الدكتورة هبه هجرس والدكتورة مها هلالي رئيس الجمعية المصرية للتوحد وعدد واسع من المهتمين والمؤسسات العاملة في المجال.