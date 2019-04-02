أخبار مصر | 'النقاد الرياضيين' تهدي درعها للراحل خالد توحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'النقاد الرياضيين' تهدي درعها للراحل خالد توحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدت رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، درعها لروح الراحل الدكتور خالد توحيد، وتسلمه عنه ابنه علي خالد توحيد.

جاء ذلك خلال حفل تأبين الراحل الدكتور خالد توحيد رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي السابق، ورئيس قناة الأهلي السابق، مساء اليوم، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة: "حسين الزناتي، هشام يونس، محمد يحيى يوسف، محمود كامل، أيمن عبدالمجيد، خالد ميري"، وبدأ التأبين بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل.

وكان توفى "توحيد" الثلاثاء 1 فبراير، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال أداء صلاة الظهر بمسجد النادى الأهلي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين في حالة حرجة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، قبل أن يشارك أعضاء مجلس إدارة النادي رفقة رئيس المجلس محمود الخطيب في تشييع جثمانه لمثواه الأخير.

وكان نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإعلامي الراحل خالد توحيد، ونشر النعي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "البقاء لله وحده الصديق الدكتور خالد توحيد في ذمة الله ".