أخبار مصر | هجرس: المعاقون يبذلون جهدا أكبر للتغلب على صعوبات الحياة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجرس: المعاقون يبذلون جهدا أكبر للتغلب على صعوبات الحياة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب، ورئيس المجلس القوي لشؤون المرأة، إن المعاقين يبذلون جهدا أكبر للتغلب على صعوبات الحياة، مشيرة إلى أنه ولأول مرة تمثل المرأة ذوي الإعاقة داخل المجلس، ووجدنا اهتمام كبير بانضمام السيدات ذوي الإعاقة.

وأضافت "هجرس" خلال احتفالية اليوم العالمي للتوحد المنعقدة بوزارة التضامن الاجتماعي، على استطاعت المجلس الحصول علي مقعد في كل محافظة تعمل لحل مشكلات السيدات ذوي الإعاقة.

Advertisements

وأكدت علي الاهتمام بالمرأة ذوي الإعاقة والأسر التي لديها أطفال أيضا معاقين، ومن أهم بنود قانون ذوي الإعاقة الذي شاركنا في وضع نصوصه بالبرلمان، إتاحة ساعة أقل في العمل لأسر المعاقين وذوي الإعاقة للاهتمام بهم، وإعفائهم من الضرائب.

وعلى هامش الاحتفال افتتحت والي معرضا لمنتجات أبناء الجمعية من ذوى التوحد، يضم العديد من الإنتاج اليدوى المتميز من الإكسسوارات والتطريز والمفارش ذات التصميمات المتميز.

وقد تتناول الاحتفالية التعريف بأول تطبيق تكنولوجي للتواصل البديل للأشخاص ذوى التوحد وهو تطبيق كلامي، حيث سيتم عرض الأسس العلمية للتطبيق ومراحل التدريب ومجالات التطبيق كما ستتضمن الاحتفالية عروضا تقديمية ومداخلات حول مدى الاستفادة من التطبيق لتمكين ذوى التوحد.