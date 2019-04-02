أخبار مصر | 10 إبريل.. 'الأعلى للإعلام' يبت في شكوى اتحاد الكرة ضد الحدث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 إبريل.. 'الأعلى للإعلام' يبت في شكوى اتحاد الكرة ضد الحدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تأجيل البت في شكوى اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن ضد قناة الحدث اليوم، إلى 10 إبريل الجاري، وإلزام القناة بتقديم مستندات تثبت حقها في بث أحداث رياضية.

وجاء القرار عقب تحقيق المجلس اليوم في الشكوى بحضور محامي القناة؛ حيث تتهم الشكوى قناة الحدث اليوم بمخالفة قانون الملكية الفكرية، وبث أحداث رياضية تمتلك حقوق بثها الشركة المالكة للحقوق.

وقال صالح الصالحي عضو المجلس ومقرر لجنة الشكاوى، إن كان قد تلقى عدة شكاوى بشأن تكرار إستيلاء القناة المذكورة على مصنفات مملوكة للشركة والشاكين، وقامت اللجنة بفحص المستندات ومشاهدة المخالفات وأعدت تقريرًا بهذا الشأن، وبناءً علية قرر المجلس فتح تحقيق بهذا الأمر.