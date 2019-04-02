أخبار مصر | الرقابة تشكو 'كايروكي' للأعلى للإعلام بسبب 'البطة السودا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرقابة تشكو 'كايروكي' للأعلى للإعلام بسبب 'البطة السودا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، التابعة لوزارة الثقافة، بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد فريق "كايروكي"، بسبب ألبوم الفريق الأخير "البطة السودا".

وأوضحت الهيئة في شكواها، أن "كايروكي" لم يحصل على موافقتها على كلمات الألبوم، مما يُعد أمرًا مخالفًا، مطالبو المجلس باتخاذ اللازم.

وبدأ المجلس التحقيق في الشكوى، كما تواصل مع أحد مسؤولي فريق كايروكي، الذي أكد حصول الفريق على كل التصاريح اللازمة لإصدار الألبوم.