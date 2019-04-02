أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يحقق في واقعتي غلاف 'حريتي' وعنوان 'الهلال'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يحقق في واقعتي غلاف 'حريتي' وعنوان 'الهلال' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحقق لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الأربعاء، في الشكاوى الواردة بشأن نشر عنوان غير لائق على موقع بوابة الهلال، الصادرة عن مؤسسة دار الهلال الصحفية، وغلاف العدد الأخير لمجلة حريتي الصادرة عن مؤسسة دار التحرير.

كما تستكمل اللجنة غدًا مناقشاتها حول الشكوى الواردة ضد أحد البرامج في قناة الحدث اليوم، بشأن عرضه حلقة تضمنت خوضًا في الأعراض، تمهيدًا لإصدار توصية ورفعها للمجلس، لاتخاذ القرار المناسب.